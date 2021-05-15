- Kaplumbağaya jandarma şefkati
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Kaplumbağaya jandarma şefkati

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

- Kaplumbağaya jandarma şefkati Tam kapanma sürecinde jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı Zonguldak'ta jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

- Kaplumbağaya jandarma şefkati

Tam kapanma sürecinde jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Tim, araç yolunda ilerleyen bir kaplumbağayı ise bulunduğu yerden alarak yeşil alana bıraktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin yanı sıra ormanlık alanlar ve ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. Jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edecek.

- Kaplumbağaya jandarma şefkati
- Kaplumbağaya jandarma şefkati
- Kaplumbağaya jandarma şefkati
- Kaplumbağaya jandarma şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Kaplumbağaya jandarma şefkati - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:59:53. #1.16#

title