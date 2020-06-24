Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı
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Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kamyon sürücüsü, seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü kaplumbağanın ezilmemesi için aracından inip almak istedi.

Kaplumbağanın hayatını kurtardı, aracı uçuruma yuvarlandı
24.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:10

İzmir'in Tire ilçesinde bir kamyon sürücüsü, seyir halindeyken yol üzerinde gördüğü kaplumbağanın ezilmemesi için aracından inip almak istedi. Şoförü aracından inmesiyle freni boşalan ve hareket eden kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaza, Tire ilçesine bağlı Dallık Mahallesi yakınlarında bulunan Musluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Burhan İ. isimli sürücü, 35 ACG 617 plakalı kamyonuyla Tire istikametine doğru seyir halindeydi. Sürücü Burhan İ., Musluk mevkiine geldiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir kaplumbağayı fark etti.

Kamyonunu yol kenarında durduran ve el frenini çeken Burhan İ., kaplumbağanın araçlar tarafından ezilmesini önlemek amacıyla kamyondan indi. Kaplumbağayı eline alan Burhan İ, karşıdan karşıya geçirmek istedi. Bu sırada park halinde duran ve freni boşalan kamyon, 300 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kaza sırasında kamyonun içinde hiç kimsenin bulunmaması can kaybını önledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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