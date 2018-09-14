Kaplumbağaların Yuvası Olan Sahili Çevreciler Temizledi, 5 Milyon Kilogram Plastik Çöp Toplandı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan Versova plajı plastiklerden ve çöplerden oluşan bir yüzeyle kaplandı. Bunun üzerine toplanan gönüllüler, kaplumbağaların yuva yaptığı sahili temizlediler ve güvenli bir hale getirdiler.

AVUKAT AFROZ SHAH LİDERLİK ETTİ

İnsanlar deniz kaplumbağalarının habitatına uzun süredir tecavüz etmekte fakat işler yavaş yavaş değişmekte. Hindistan'ın Mumbai şehrinde çevreci vatandaşlar, kaplumbağaların tekrar temiz bir ortamda yuva yapabilmeleri için plajı temizled. Bu toplumsal harekete avukat Afroz Shah liderlik etti.

Afroz Shah

5 MİLYON KİLOGRAM ÇÖP TOPLANDI

Birleşmiş Milletler, 85 haftada 5 milyon kilogram plastiğin temizleniği projeyi 'Dünyanın en büyük plaj temizleme projesi' olarak adlandırdı.Bir zamanlar harabe olan ve çöplerle kaplanan bu plaj artık kaplumbağalar için temiz bir yuva oldu.

"GÖZ YAŞLARIMI TUTAMADIM"

Yapılan nüyük temizlik projesine bir çok çevreci vatandaş katıldı. Projeye katılan çevrecilerden Shah "Onları okyanusa doğru yürürken gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım" ifadelerini kullandı.