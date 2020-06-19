Kaplumbağaların göle geçişine "beton set" engeli
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Kaplumbağaların göle geçişine "beton set" engeli

Kaplumbağaların göle geçişine "beton set" engeli Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaplumbağaların göl alanına geçişine geçmiş yıllarda yapılan beton setlerin engel olduğu bildirildi.

19.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

Kaplumbağaların göle geçişine "beton set" engeli

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaplumbağaların göl alanına geçişine geçmiş yıllarda yapılan beton setlerin engel olduğu bildirildi.

Beyşehir ilçe merkezinde geçen yıllarda sahil şeridine demir korkuluklar yapıldı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine demir korkuluklar yerinden sökülerek başka alanlara yerleştirildi. Ancak, demir korkuluklar için yapılan beton setler, göl sularında ve çevresinde yaşayan canlıların geçişlerinde bazı olumsuzluklar oluşturmaya başladı. Gölden karaya geçişlerde problem yaşamazken, karadan göl tarafına geriye dönüşte geçişlerde zorluklar yaşamaya başlayan kaplumbağa, su yılanı ve yengeç gibi farklı türlerin zaman zaman telef olabildiğine dikkat çekilirken bu soruna bir çözüm bulunması istendi. Beyşehirli bisiklet tutkunu Bahri Öztaş, bisiklet yolunda bisikletiyle gezinti yaparken, İçerişehir Mahallesi sahilinde göl tarafına beton set engeline takılarak geçmeye çalışan bir kaplumbağanın mücadelesini bir süre takip ettikten sonra kaplumbağayı eliyle alarak göl tarafına bıraktı.

Öztaş, göl kıyısına geçmiş yıllarda yapılan beton setlerin sadece kaplumbağa değil, su yılanı, yengeç vb. diğer türlerin karadan göl tarafına geçişinden engel teşkil ettiğini ifade ederek, beton set yüzünden yaşam alanı olan göl sularına ulaşamayan çok sayıda yılan ve yengeçin buralarda telef olduğunu aktardı. Öztaş, "Göl kenarında yapılan bu beton set yüzünden geçmiş yıllarda bir sürü yılanın telef olduğunu burada herkes gördü. Burada gördüğüm kaplumbağa şanslı, suya bırakacağım. Biz görmeseydik, büyük ihtimalle burada telef olacaktı" dedi.

Öztaş, vatandaşların göl kenarına yapılan beton setlerin üzerine gölden karaya çıkmak için geçiş yapan canlıların eğimli olması nedeniyle kolay çıkabildiğini ancak dönüş yolunda aynı eğimin olmaması nedeniyle bunu başaramadığını vurgulayarak, "Yılan olsun, yengeç ve su kaplumbağaları olsun gölden rahatlıkla bu sete çıkıp karaya geçebiliyor ama geriye dönemiyorlar, bunu fark ettik. Benim bu kesimde ikinci kez yardımcı olduğum kaplumbağa oldu bu. İçerişehir Mahallesi'ndeki sahilde yaya ve bisiklet yoluna paralel olarak 4-5 kilometrelik bir kesimde bu beton setler var. Bu canlıların buralarda ölüp telef olmamaları için bu soruna bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaplumbağaların göle geçişine 'beton set' engeli

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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