Kaplumbağalar sınırı geçemedi
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Kaplumbağalar sınırı geçemedi

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

07.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:40
Kaplumbağalar sınırı geçemedi

ARDAHAN'ın ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR'ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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