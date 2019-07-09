Kaplumbağalar doğal yollardan ölmüş

Isparta'daki ölü bulunan çok sayıda kaplumbağanın, numunelerde organ bulunmadığı için analizinin yapılamadığı bildirildi.

Isparta Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran'da asri mezarlıkta bulunan çok sayıda kaplumbağa hakkındaki ilk incelenme sonucunda, doğal yollarla telef oldukları bilgisi verildiği anımsatıldı.

Kaplumbağaların telef olma nedenlerinin kesin sonucu için laboratuvar ortamında incelenmesi için çalışma yapıldığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilen ve Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne sevk edilen telef olmuş kaplumbağalar üzerinde Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarlarında yapılan tetkikler sonucu bildirilen analiz kararlarında 'numunelerde organ bulunmadığından (bakteriyolojik, histopatolojik, toksikolojik) analiz yapılamamıştır' sonucuna ulaşılmıştır.

Dolayısıyla gerek Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemeler gerekse Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler ışığında telef olan kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusu kanaati oluşmuştur."

Isparta'da bir mezarlıkta yan yana dizilmiş çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulunmuş, konu medyada geniş yer almıştı.

Kaynak: AA