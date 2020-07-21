Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi'nin maskotu oldu
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Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi'nin maskotu oldu

Bağcılar Belediyesi'nin bahçesinde bulunan süs havuzunda yaşayan 4 su kaplumbağası, belediyenin maskotu oldu.

Kaplumbağalar Bağcılar Belediyesi'nin maskotu oldu
21.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:57

Bağcılar Belediyesi'nin bahçesinde bulunan süs havuzunda yaşayan 4 su kaplumbağası, belediyenin maskotu oldu. Hem belediye çalışanları hem de ilçe sakinleri kaplumbağalara gün boyu ilgi gösteriyor. Kimi birlikte fotoğraf çekiliyor kimi de onları kendi eliyle besliyor.

Güneşli Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi hizmet binasının bahçesi renkli görüntülere sahne oluyor. Bahçedeki süs havuzuna kısa bir süre önce bırakılan 4 kaplumbağa belediye personeli tarafından korunup besleniyor. Gördükleri ilgiden memnun kalan kaplumbağalar, yerlerini bırakıp hiçbir yere gitmiyorlar. Gün içinde suda yüzüyor, taşların üzerinde güneşleniyor ve yeşilliklerde dolaşıyorlar.

Kendi elleriyle besliyorlar

Ağır hareketleri ve sevimli halleriyle kendilerini sevdiren minik hayvanlar, Bağcılar Belediyesi'nin de maskotu haline geldi. Hem çalışanlar hem de işi dolayısıyla belediye binasına gelenler kaplumbağalara yoğun ilgi gösteriyor. Bazısı havuz başına gelip kaplumbağalarla fotoğraf çekiliyor bazısı da onları et ve yem vererek kendi eliyle besliyor. Vatandaşlar, belediyede işlerini yaparken çocuklar da minik hayvanlarla oynayarak zaman geçiriyor.

Sevimli dostlarımızla mutluluğumuz arttı

Kaplumbağaların barınmasına ev sahipliği yaptığı için memnun olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Minik dostlarımız artık belediyemizin bir parçası haline geldi. Hemşehrilerimiz de böyle bir şeyin burada olmasından çok mutlu. Çok yoğun ilgi görüyorlar. Gün içinde insanlar, çocuklarını, torunlarını buraya getiriyor ve kaplumbağaları besliyor. Sevimli dostlarımızla mutluluğumuz bir kat daha arttı" dedi.

Belediye bahçesi her geçen gün kaplumbağaları görmek isteyen ziyaretçilerle dolup taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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