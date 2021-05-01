Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı
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Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da bir evin bahçesinde sahibi tarafından gezdirilen kedi, karşılaştığı kaplumbağayla göz göze gelince bir süre şaşkınlık yaşadı.

Sakarya'da bir evin bahçesinde sahibi tarafından gezdirilen kedi, karşılaştığı kaplumbağayla göz göze gelince bir süre şaşkınlık yaşadı.

Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde sahibi tarafından gezdirilen "Maviş" isimli Van kedisi, yeşillikler arasında kaplumbağayı görünce bir süre şaşkın gözlerle baktı.

Kedinin sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, Maviş'in kaplumbağayı şaşkınlıkla takip etmesi yer alıyor.

Kaplumbağa ile bir süre bakışan kedi daha sonra evine götürüldü.

Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı
Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı
Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı
Kaplumbağa gören Van kedisinin şaşkınlığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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