KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da, Terziköy Kaplıcaları'ndan dönen kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak tarlaya devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

AMASYA'da, Terziköy Kaplıcaları'ndan dönen kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak tarlaya devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Musaköy yolu üzerinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 05 RD 115 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon kontrolünü yitirerek takla attı, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet kasasında bulunan ve Terziköy Kaplıcaları'ndan döndükleri öğrenen A.B., S.B., A.B., Y.E.O., M.A., H.O., Y.O., H.K., A.A., S.A., B.A., B.A., H.Ç., A.S.K. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Evinin balkonunda oturduğu sırada yaşanan kazayı spiker gibi anlatmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAPLICADAN DÖNENLERİ TAŞIYAN KAMYONET TAKLA ATIP, TARLAYA DEVRİLDİ: 15 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 21:58:19. #1.16#

title