Kaplıca suyuyla büyüyen domatesler 10 ülkeye ihraç ediliyor

Sandıklı ilçesi, son 2 yılda jeotermal sera yatırımında üretim alanındaki artışla dikkat çekti. Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı ilçede, 5 yılda seracılık hızla gelişti. Türkiye'deki jeotermal seracılık yatırımlarının yüzde 40'a yakınına sahip Sandıklı'da jeotermal sera alanı, son 2 yılda 1000 dekardan 2 bin dekara yükseldi. Kaplıcalarıyla sağlık turizminde adından söz ettiren ilçede, jeotermal seracılıkta 2 bin kişiye istihdam sağlandı.