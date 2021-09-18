KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor - Haberler
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KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.

KAPLAN ve PARS STA'ların Tsk'ya teslimi sürüyor

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni teslimatlar gerçekleştirildi. Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimatlarını sürdürdük" ifadelerine yer verildi.

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor

KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAPLAN ve PARS STA'ların TSK'ya teslimi sürüyor - Haberler
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