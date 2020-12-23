Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi
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Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi

23.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:05

Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'na ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da bizzat takip ettiği Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı dün başarıyla icra edildi.

Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı'na ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da bizzat takip ettiği Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı dün başarıyla icra edildi. Tatbikat; Hava Kuvvetlerimizin kontrol ve yönetiminde, fiili uçuşlu ve atışlı olarak müşterek gerçekleştirildi."ifadelerine yer verildi.

Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi
Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi
Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi
Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı icra edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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