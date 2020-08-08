Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: DHA