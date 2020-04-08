Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Avrupa, Güncel

Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı

Amerika'da bir hayvanat bahçesindeki Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler had safhaya çıkarıldı.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:52
Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı

Amerika'da bir hayvanat bahçesindeki Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler had safhaya çıkarıldı.

ABD'nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki tedbirler arttırıldı. Yaşanan olayda kaplan Nadia'nın virüsü bakıcısından kaptığının tespit edilmesi üzerine teyakkuz durumuna geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bin dönümlük bahçenin tamamında dezenfekte işlemi yaptı. Bahçedeki hayvan bakıcıları da sağlık taramalarından geçirilerek günde 3 defa ateş ölçümlerine tabi tutuluyor. Bahçe içerisindeki hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için de özel besleyici menüler verilirken özellikle yırtıcı hayvanların bulunduğu kafesler sıklıkla dezenfekte edilmeye devam ediyor.

"Tüm tedbirleri aldık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarım Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi. Biz bu korona virüs nedeniyle bahçemizdeki bütün tedbirleri aldık. Bu kapsamda tüm hijyen kurallarına son derece uyum gösteriyoruz. Hem personelimizin hem de hayvanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Virüs olayı ortaya çıktıktan sonra biz 16 Mart 2020 tarihinde bahçemizi ziyarete kapattık. Sonrasında hayvanların beslenmelerine ve barınaklarının hijyenlere yoğun şekilde özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hayvan bakıcılarımızın da içeri girişlerinde ve çıkışlarında tüm ateş ölçümlerini yapıyoruz. Personelimize tedbir amaçlı tek kullanımlık tulumlar giydirip barınaklara o şekilde girmelerine izin veriyoruz. Bunu yaparken gözlükleri, yüz maskelerini, eldivenlerini ve bonelerini de giymelerini sağlıyoruz. Yine hayvan barınaklarında ve bahçemizin hemen her noktasında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Ziyaretçilerimizi özlüyoruz"

Virüs nedeniyle hayvanat bahçesinin kapalı olmasının kendilerini çok üzdüğünü ama salgın sona ermesiyle tüm vatandaşları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini de vurgulayan Özsöyler, "Biz Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Tabi yaşanan bu olumsuz süreç ziyaretçi sayımızı da olumsuz etkileyecek. Biz de ziyaretçilerimiz özlüyoruz tabi ama bu süre sona erdiğinde misafirlerimizi sevinçle kucaklayarak karşılaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımız şimdilik evde kalsın, çünkü biz burada hayvanlara gereken ilgi ve alakayı gösteriyor ve gerekli olan tüm hijyen şartlarını sağlıyoruz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 350 türden 7 bini aşkın hayvanlarımız bizlere emanet" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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