Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabi ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburu değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir Kayseri final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı