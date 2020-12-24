Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz"

24.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:00
Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'a 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Kaplan, "Bir maç kaybettik, tabi ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran biz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburu değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir Kayseri final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaplan: Kaybettiğimiz için üzgünüz" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:12:20. #1.14#
title