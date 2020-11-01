Kaplan'dan Bakan Pekcan'a Kilis teşekkürü
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Kaplan'dan Bakan Pekcan'a Kilis teşekkürü

01.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:43
Kaplan'dan Bakan Pekcan'a Kilis teşekkürü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin 2 Kasım 2020'de Kilis'te kurduğu temsilciliğin faaliyete geçeceğini duyuran TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kilisli sanayici ve işadamı Salahattin Kaplan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin 2 Kasım 2020'de Kilis'te kurduğu temsilciliğin faaliyete geçeceğini duyuran TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kilisli sanayici ve işadamı Salahattin Kaplan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin Kilisli ihracatçılara hizmet vermek amacıyla bir temsilcilik kurduğunu ve temsilciliğin 2 Kasım 2020 itibariyle hizmet vermeye başlayacağını duyurduğu sosyal medya hesabında temsilciliğin açılmasında büyük emekleri geçen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis Valisi Recep Soytürk, TİM Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'ye teşekkür etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin halen Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin. Malatya ve Cizre de temsilcilikleri bulunuyor. 2 Kasım 2020'de Kilis'te faaliyete geçecek olan GAİB temsilciliğinin ardından Adıyaman'da da birkaç hafta içerisinde GAİB temsilciliğinin faaliyete geçeceği bilgisi alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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