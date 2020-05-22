Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
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Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi

MERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.

Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi
22.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:27

MERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.

Olay, Toroslar İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan evine dönen H.K.Ç.'nin yanına bisikletiyle yaklaşan Y.İ., kadının boynundaki altın kolyeyi almak istedi. Zincirin kopup yere düşmesiyle panikleyen Y.İ., bisikleti ile kaçarak uzaklaştı.H.K.Ç.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin bisikletinin kırmızı renkli olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yapan polis, Y.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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