Kapkaççıyı kırmızı bisikleti ele verdi MERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.

MERSİN'de pazardan dönen H.K.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalmak isteyen Y.İ.'yi, kırmızı renkli bisikleti yakalattı.

Olay, Toroslar İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan evine dönen H.K.Ç.'nin yanına bisikletiyle yaklaşan Y.İ., kadının boynundaki altın kolyeyi almak istedi. Zincirin kopup yere düşmesiyle panikleyen Y.İ., bisikleti ile kaçarak uzaklaştı.H.K.Ç.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin bisikletinin kırmızı renkli olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yapan polis, Y.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA