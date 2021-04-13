KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI
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KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAKağıthane'de bir kadından kapkaç yaparak inşaata saklanan şüpheli, inşaat işçileri tarafından yakalanıp dövülerek hastanelik edildi.

Haber-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir kadından kapkaç yaparak inşaata saklanan şüpheli, inşaat işçileri tarafından yakalanıp dövülerek hastanelik edildi. Kapkaççının kadından çaldığı çanta sahibine teslim edildi.

Olay, Yahya Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, sokakta yürüyen bir kadının çantasını alan kapkaççı saklanmak için inşaata girdi. Kapkaççının inşaata saklandığını gören işçiler, şüpheliyi yakalayıp darp ederek hastanelik etti. İşçiler kadının çantasını sahibine teslim etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yerde baygın halde yatan şüpheli daha sonra hastaneye gönderildi.

KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:09:11. #1.15#
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