KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
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KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişiyi gazeteci çelme takıp, düşürerek yakaladı.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda turist kadının cep telefonunu alıp kaçan kişiyi gazeteci çelme takıp, düşürerek yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde turist kadının cep telefonunu kapkaçla çalan kişi koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'ye girerek kaçmaya çalılan kapkaççıyı DHA muhabiri Zeki Günal farketti. Günal, kapkaççıyı çelme takıp düşürdü. Yerden kalkıp tekrar kaçmak isteyen kapkaççı, Günal'ın müdahalesi ile boynundan ve kolundan tutularak yakalandı. Kapkaççının elindeki telefon çevredekiler tarafından alınırken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların linç etmek istediği yabancı uyruklu kapkaççı, bekçiler tarafından bir inşaata ait güvenlik kulübesine alınırken, öfkeli kalabalık oradan uzaklaştırıldı. Polisler cep telefonu sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI
KAPKAÇÇIYI GAZETECİ YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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