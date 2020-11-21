Kapkaççıya meydan dayağı
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Kapkaççıya meydan dayağı

21.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:54
Kapkaççıya meydan dayağı

Şişli'de genç bir kızın cep telefonunu kapkaç yaparak kaçan şahsı, mahalleli ve motosikletli kuryeler sokak sokak kovaladı.

Şişli'de genç bir kızın cep telefonunu kapkaç yaparak kaçan şahsı, mahalleli ve motosikletli kuryeler sokak sokak kovaladı. Nefes kesen kovalamacada dakikalar sonra sokakta yakalayan motosikletli kuryeler, şahsa meydan dayağı attı. Şahıs polise teslim edilirken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kurtuluş'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen genç bir kız kapkaça uğradı. Kızın cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşinden gitmeye başladı.

MOTOSİKLETLİ KURYELER YAKALADI

Hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan şahsı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan şahıs dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Şahsı kovalayan kuryelerden biri ise kapkaççıyı yakalayan ilk kuryenin motosikletine çarparak yere savruldu.

MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Çaldığı cep telefonu geri alınan şahsa önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Cep telefonu ise genç kıza geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şahsın yakalanarak darbedildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mahalleli ve motosikletli kuryelerden meydan dayağı

Görüntülerde, genç kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs kaçmaya başlıyor. Başka bir sokağa giren şahıs hızlı bir şekilde kaçarken, motosikletli kuryeler ve vatandaşlar kovalamaya başlıyor. Dakikalarca kovalanan şahıs bir başka sokakta kurye tarafından sıkıştırılıyor. Arkadan gelen diğer bir kurye ise önündeki kuryeye çarparak yere düşüyor. Kuryeler sıkıştırdıları kapkaççıyı yumruk ve tekmelerle darp ediyor. Vatandaşlar da darp edilen şahsı kuryelerin elinden alarak linç edilmekten kurtarıyor.

Darp edilen şahıs polise teslim edildi

Öte yandan, darp edilmesi sonucu ağzı ve yüzü kan içerisinde kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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