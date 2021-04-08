Kapkaççının sürüklediği kadın dehşet anlarını anlattı: "Benim malımda gözü var tamam da bizi niye sürükleyip götürüyor"

Kapkaççının sürüklediği kadın dehşet anlarını anlattı: "Benim malımda gözü var tamam da bizi niye sürükleyip götürüyor" Adana'da cep telefonunu çalan kapkaççının sürükleyip yaraladığı kadın, "Bu bir canilik, benim malımda gözü var tamam da bizi niye sürükleyip götürüyor" diyerek tepkisini...

Kapkaççının sürüklediği kadın dehşet anlarını anlattı: "Benim malımda gözü var tamam da bizi niye sürükleyip götürüyor"

ADANA - Adana'da cep telefonunu çalan kapkaççının sürükleyip yaraladığı kadın, "Bu bir canilik, benim malımda gözü var tamam da bizi niye sürükleyip götürüyor" diyerek tepkisini dile getirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Nisan günü saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. Ali İrge, cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için İrge ile irtibata geçti. İnternet üzerinden bin 900 TL'ye anlaşan taraflar, caddede buluştu. Buluşma noktasına plakasız hafif ticari araçla gelen bu kişi, bakmak için Ali İrge'den cep telefonunu istedi. İrge'nin cep telefonunu verdiği sırada aracın plakasız olması nedeniyle şüphelenen ablası Tuğba Akdağ, sürücünün koltuğundaki kişinin yanına geldi. Cep telefonunu alan şüpheli, aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Alışveriş sırasında olay yerinde olan Akdağ'ın 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tuğba Akdağ, markete gittiği sırada kardeşinin caddede beklediğini gördüğünü belirterek, "Ne yaptığını sorunca, cep telefonunu satacağını söyledi. O sırada bir araç geldi ve plakası olmadığını görünce şüphelendim. Kardeşimi uyarmaya gidiyordum ancak adamın cep telefonunu alıp kaçması bir oldu. Bizi de aracıyla birlikte sürükledi. Bu bir canilik. Benim malımda gözü var da bizi niye beraberinde götürüyor? Hem malıma hem de canıma kastetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Yüzünde ve vücudundaki yaralarla yaşamak istemediğini kaydeden Akdağ, "O anda küçük kızım da oradaydı. O cani hiç mi düşünmedi? Çocuğumu da sürükleseydi, öldürürdü onu. Şüphelinin yüzünü gördüğümde böyle bir şey yapacak birine benzemiyordu ama alıp, kaçtı" dedi.

Olayın ardından kardeşinin aracın altında kalıp öldüğünü düşündüğünü, yaşadığını görünce kızına koştuğunu anlatan Akdağ, "O cani, arkasına dönüp baksaydı, taklalar attığımızı görürdü. Durup yanımıza gelse, çok çok dayak yer giderdi. Böyle yaparak çok suçlu duruma düştü. Ne olduğunu anlayamadım. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Polis, cep telefonunu alıp, iki kardeşi aracıyla sürükleyerek kaçan şüpheli A.Ç.'yi ise kovalama sonucunda Sarıçam ilçesinde yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE