İSPARK Görevlisi, Motosikletli Kapkaççılara Tekme Atarak Parayı Kurtardı! O Anlar Kamerada

İstanbul Fatih'te motosikletli iki kişi, döviz bürosu çıkışında bir vatandaşın 170 bin dolarını çaldı. Kapkaççıların parayla kaçtığını gören İSPARK görevlisi, tekmeyle şahısları düşürüp parayı kurtardı. Yere düşen şüpheli 2 şahsa çevredeki bir kağıt toplayıcısı da müdahale de bulundu. Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

MOTOSİKLETLİ HIRSIZLAR PARA ÇEKEN ESNAFIN PARASINI GASP ETTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray'ya meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs döviz bürosundan para çeken esnafın parasını gasp etti. Olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar, parası çalınan esnafın 'Yakalayın' diye bağırmasıyla olay yerinden birkaç metre öteye gidebildi.

İSPARK GÖREVLİSİ TEKME ATARAK DENGELERİNİ BOZDU

O sırada çevrede bulunan İSPARK görevlisi bir vatandaş, şüpheli şahıslara tekme atarak dengelerini bozdu. Yere düşen şüpheli 2 şahsa çevredeki bir kağıt toplayıcısı da müdahale de bulundu. Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

"BİR SÜRÜ ESNAF PEŞİNDE KOŞTU"

Olay anına tanıklık eden esnaf Ahmet Güleken, "Saat 14.00-14.30 sıralarıydı. Tramvayın orada döviz bürosu var. Oradan bir şahıs parasını bozdurmuştu. Esnaftı kendisi. Dövizde bozdurduğu esnada iki tane motosikletli şahıs adamı gasp ettiler. Elindeki paketi alıp buraya kadar geldiler. Bir sürü esnaf peşinde koştu. Ondan sonra kağıtçı arkadaş da üstüne naylon atarak adamların dengesini sarstı ve parayı kurtardılar. Darp ettikten sonra yakalamak akıllarına gelmedi. O sırada motorla kaçıp gittiler." dedi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletli 2 şahsın kaçarken İSPARK görevlisinin tekme atması ve kapkaççıların yere düşmesi görülüyor.