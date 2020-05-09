Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

- Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı 4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar polisten kaçamadı.

- Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - 4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar polisten kaçamadı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Görevlilerince Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş, Düztepe, 75. Yıl Mahalleri ile Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesinde Mayıs ayında meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan 4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakaladı. Yakalanan 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanırken, 1 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA