Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
25.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:10
Gaziantep'te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Gaziantep'te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Kozluca Mahallesinde meydana gelen 2 kapkaç olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı