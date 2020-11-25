Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
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Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı

25.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:10

Gaziantep'te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Kozluca Mahallesinde meydana gelen 2 kapkaç olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı
Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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