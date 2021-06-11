Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı
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Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı

Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da yakınlarıyla beraber yolda yürüyen hamile kadın kapkaça uğradı.

Adıyaman'da yakınlarıyla beraber yolda yürüyen hamile kadın kapkaça uğradı. Hamile kadının cüzdanının kapkaççılar tarafından çalınması ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde yakınlarıyla beraber kaldırımda yürüyen Hilal Çakmak isimli hamile kadına kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs yaklaştı. Kimliği belirsiz şahıs, elini çantanın içerisine koyarak burada bulunan cüzdanı çaldı. Kapkaça uğradığını anlayan kadın hızla kaçan kapkaçının peşinden koşmamaya başladı. Bir süre yakınlarıyla beraber şahsı kovalayan Hilal Çakmak, kapkaççıyı yakalayamadı.

Kapkaç anı güvenlik kameralarında

Meydana gelen olay saniye saniye iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan çalınan cüzdan içerisinde 700 TL, kredi kartları ve özel evrakların yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı
Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı
Kapkaççılar hamile kadının cüzdanını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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