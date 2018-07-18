Kapkaççıdan Çantayı Böyle Kurtardılar

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilin camını kırarak koltuktaki çantayı çalan kapkaççı, vatandaşların peşinden koşması üzerine çantayı atarak kayıplara karıştı. Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra Anter isimli kadın otomobiliyle cadde üzerinde seyrettiği sırada kapkaççı aracın camını kırarak yan koltukta bulunan çantayı alarak koşmaya başladı. Olay sırasında hafif yaralanan kadının çığlıkları üzerine çevrede bulunan Umut Şemiz isimli vatandaş, kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Vatandaşın ısrarla kendisini kovalamasından yorulan kapkaççı bir süre sonra çaldığı çantayı atarak kaçmaya devam etti. Kapkaççının çantayı atarak kaçması ve kovalayanların çantayı alma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadına yardım etmek için kapkaççının peşinden koşan adam çantayı alarak kadına götürdü. Sonrasında ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaççının peşinden koşarak çantayı alan Umut Şemiz, "Biz muhtarlıkta oturuyorduk. Kadın bağırınca gasp edildiğini fark ettik. Ben de gaspçının peşinden koştum. Birkaç sokak kovalayınca gaspçı çantayı havaya atarak kaçmaya devam etti. Ben de çantayı alarak kadına teslim ettim" dedi.

(Emrah Kuş/İHA)