Kapkaççı kameraya yakalandı

25.10.2019 10:13

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuğun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Türkocağı Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan C.E'nin (13) elindeki cep telefonunu, sokaktan geçen iki kişiden biri alıp kaçtı. Çocuğun durumu anlattığı ailesi, polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntüsünden zanlının eşkalini tespit etti.

Olay yerinin yakınındaki bir evde ikamet ettiği belirlenen İslam Ş. (28), operasyonla yakalandı.

Gasp, yankesicilik, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis, kapkaç sırasında zanlının yanında bulunan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA