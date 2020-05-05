Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise...
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Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise...

Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise...
05.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:29

KONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan hemşire A.P.'nin, şüphelilerin peşinden bir süre koştuğu ve olay yerine gelen polislere şüphelilerin girdiği inşaat alanını gösterdiği öğrenildi.

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada arkadan gelen K.S. ve H.E.H., genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı.TUTUKLANDILARÇocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.POLİSLERE ŞÜPHELİLERİN GİRDİĞİ İNŞAAT ALANINI GÖSTERMİŞHemşire A.P., polisteki ifadesinde şüphelilerin peşinden bir süre koştuğunu ancak yakalayamadığını söyledi. A.P. ifadesinde, "Hemşire olarak çalıştığım özel hastaneden nöbetten çıkıp evime gidiyordum. Sokağa geldiğim sırada sağ omzumda asılı bulunan çantamı arkamdan tanımadığım bir kişi çekti. Çantamın kolu koptu. Önümde iki kişi koşuyordu. Uzun boylu olan çantamı çekip, alan kişiydi. Çantam uzun boylu olan kişinin elinde ikisi birlikte ara sokaklara doğru koştular. Bende peşlerinden koştum ancak yetişemedim. Sokak üzerinde inşaata girdiler. Polisi aradım. Polis gelince onlara şüphelilerin kaçtığı yeri gösterdim. Polisler şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli çantamı alıp, kaçanlardan kısa boylu olanıydı. Bulunan çantamdan alınan bir şey yoktu. Kaçan uzun boylu şüphelinin sağ elinde dövme vardı."dedi.

A.P. daha sonra yakalanan her iki şüpheliyi de teşhis etti.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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