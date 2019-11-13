Kapkaç zanlısına adli kontrol
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Kapkaç zanlısına adli kontrol

Samsun'da polisin 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladığı kapkaç zanlısı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:55
Kapkaç zanlısına adli kontrol

'da polisin 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladığı kapkaç zanlısı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Caddesi'nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaç şüphelisinin M.B. (37) olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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