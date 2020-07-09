Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı
Bursa'da bir süre önce benzer suçlara karışan kapkaççı Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
09.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:56
Bursa'da bir süre önce benzer suçlara karışan kapkaççı Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Perşembe pazarında çanta çalındığı ihbarı üzerine bölgede bulunan polis ekipleri harekete geçti. Hızlı davranan ekipleri görünce kaçmaya başlayan kapkaççı Niger D. pazardan çıkamadan ekiplerce yakalandı.
Suçüstü yakalanan Niger D.'nin adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA