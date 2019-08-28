Kapkaç zanlısı 2 kişi tutuklandı

28.08.2019 10:12

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonu ve çantasını alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Baraj Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Burak K'nin yolunu kesen iki kişi cep telefonu ile içinde kredi kartının bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Bu sırada yere düşüp hafif şekilde yaralanan Burak K'nin yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak K. ile görüşerek zanlıların eşkal bilgisini aldı.

Ekip, yaptığı çalışmayla şüpheliler Emre A. ve Emrah Y'yi Pınar Mahallesi'nde yakaladı.

"Yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "güveni kötüye kullanma" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette suç kayıtları bulunduğu belirtilen zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA