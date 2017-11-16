Kapkaç Zanlıları Tutuklandı

Fatih'te takip ettikleri turistlerin çantalarını kapkaç sı ve cebindeki cüzdanı kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 10 Kasım 08.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Yeraltı Çarşısı civarında yolda yürüyen İranlı Muhammet Babazade'yi (38) takip eden iki kişi arkasından yaklaşarak cebindeki cüzdanı alarak kaçtı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde Babazade'nin arkasından yaklaşan bir kişi cebindeki cüzdanı almaya çalıştığı turistin direnirken yere düştüğü, bir şüphelinin daha gelerek cüzdanını alıp kaçtığı anlar görüldü. Babazade'nin cüzdanında 500 dolar, bir miktar İran riyali ve çekler bulunduğu öğrenildi.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Bölgede çalışma yapan polis, Valide Sultan Cami yakınında şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.



Gözaltına alınan İrfan A. (18) ve Azat K.'nın (25) aynı yöntemle 3 Eylül'de de Khaled El Hallak isimli turistin çantasından 6 bin 400 doları kapkaç yöntemiyle alarak kaçtığı tespit edildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.