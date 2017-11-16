Kapkaç Zanlıları Tutuklandı

Fatih'te takip ettikleri İranlı turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Yeraltı Çarşısı civarında yolda yürüyen İranlı Muhammet Babazade'yi (38) takip eden iki kişi, cebindeki cüzdanı alarak kaçtı.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.



Bölgede çalışma yapan polis, Valide Sultan Camisi yakınında şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.



Gözaltına alınan İrfan A. (18) ve Azat K.'nın (25) aynı yöntemle 3 Eylül'de de Khaled El Hallak adlı turistin çantasından 6 bin 400 doları kapkaç yöntemiyle alarak kaçtıkları tespit edildi.





Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında; Babazade'nin, arkasından yaklaşan kişinin cebindeki cüzdanı almaya çalışmasına direnirken yere düştüğü, bu sırada diğer şüphelinin cüzdanı alıp kaçtığı görülüyor.