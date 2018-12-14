Kapkaç Zanlıları Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kitap satma bahanesiyle gittikleri evdeki çocuğun cep telefonunu alarak kaçtıkları iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kitap satışı yaptıklarını söyleyerek evleri dolaşan 2 kişinin, Yıldırım Mahallesi'nde gitttikleri bir evde, kapıyı açan çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçtıkları iddia edildi.

Polis, olayla ilgili yapılan şikayet üzerine, şüpheli olarak belirlediği H.B. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.