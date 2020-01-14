: Kapkaç yaptığı anlar kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

14.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:11

Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Vatan ve Beydille mahallelerinde yaşanan kapkaç olaylarının zanlısını yakalanması için harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Sokakta yürüyen bir kişinin çantasını çalıp hızla uzaklaşan şüphelinin, görüntüler aracılığıyla K.M. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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