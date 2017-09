Kapkaç, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şüphelilerine Operasyon

Diyarbakır'da kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için 140 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi, bayram süreci ve sonrasında meydana gelen kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılıkla ilgili 14 olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda faillerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ve İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı 140 polisten oluşan 35 ekiple 7 Eylül günü 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden Ş.G, emniyetteki işlemlerinin ardından, 18 yaşından küçük 5 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden B.Ç ve M.Y. serbest bırakılırken, M.E, F.C, B.D. ve H.E. tutuklandı.