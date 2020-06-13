Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı kamerada Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı kamerada Gaziantep'te motosiklet ve kapkaç yapan şahıslar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosiklet ve kapkaç yapan şahıslar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliler saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı. Park halindeki motosikleti zorlayarak aldıktan sonra kaçan motosiklet hırsızı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalanırken, 2. Olayda ise dinlenmek için kaldırıma oturan bir kadının yanına yaklaşan kapkaççı kadının elindeki telefonu alarak kaçtı. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 dosyanın faili meçhul şüphelisi olan A.D. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Çalınan motosiklet ve cep telefonu müştekilere teslim edilirken, Adliyeye sevk edilen şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA