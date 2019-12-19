Kapkaç ve gasp zanlıları adliyeye sevk edildi

19.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:26

Esenyurt'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kapkaç, hırsızlık ve araçlara kasten çarparak gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.Y. S.D. Y.Ç. ve S.K'nin, Esenyurt Çocuk Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen kapkaç, hırsızlık ve araçlara kasten çarparak gasp yaptıkları öne sürülen yaşı küçük T.Y. S.D. Y.Ç. ve S.K.'yi gözaltına almış, şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 tabanca, tüfek ve çalıntı araç ele geçirmişti. Şüphelilerin 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp, evden hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilmiş, T.Y. ve S.D'nin cezaevi firarisi olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA