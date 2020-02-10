Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı - Haberler

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

10.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:17
Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi Mahallelerinde Kapkaç, Evden Hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilirken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler