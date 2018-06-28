Kapkaç Şüphelisine Tutuklama
Gaziantep'te kadınların çantalarındaki cep telefonunlarını çaldığı iddia edilen zanlı adaletten kaçamadı.
Gaziantep'te kadınların çantalarındaki cep telefonunlarını çaldığı iddia edilen zanlı adaletten kaçamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen bazı kapkaç olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit edildi.
Ekipler, kapkaç zanlısı A.Y'yi, Sarıgüllük Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yakaladı. Emniyette sorgulanan zanlının farklı zamanlarda 8 kadının çantasından cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı görülüyor.