Kapkaç şüphelisi polise yakalandı
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Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

Gaziantep'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

12.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:24
Kapkaç şüphelisi polise yakalandı

'te faili meçhul 3 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl ekipleri, 2 gün arayla gerçekleştirilen 3 kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahsın kimliği belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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