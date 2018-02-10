Kapkaç şüphelisi kamera görüntüleriyle yakalandı

Sivas'ta bir kadının çantasını ve bir şahsından elinden cep telefonunu kapkaç yapan şahıs polis ekiplerinin 100'e yakın kamerada yaptığı titiz çalışmayla evinde yakalandı

SİVAS - Sivas'ta bir kadının çantasını ve bir şahsından elinden cep telefonunu kapkaç yapan şahıs polis ekiplerinin 100'e yakın kamerada yaptığı titiz çalışmayla evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak günü Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerindeki otobüs durağında bekleyen bir şahsın yanına yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonu alarak kaçtı. 6 Şubat'ta ise Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan olayda ise 80 yaşındaki Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan kapkaççı, Sevim S.'nin içerisinde cep telefonunun ve 55 lirasının bulunduğu çantasını alarak kaçtı.

"100'e yakın kamerada 60 saat görüntü izlendi"

Şahısların durumu polis ekiplerinin haber vermesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri olay Yeri çevresi ve şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yaptı. Polis ekipleri şahsın eşgalini tespit edebilmek için 100'e yakın kamerada 60 saat görüntü izledi. Çalışmalar neticesinde, her iki kapkaç olayını gerçekleştirilen şahsın K.D. olduğu tespit edildi. Şahıs ikametinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.