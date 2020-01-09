Kapkaç şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

09.01.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:54

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi 2 şahıs tutuklandı.



Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Pazar Cami Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgilisi bulunduğu tespit edilen iki şahıs yakalandı.



Yakalanan şahıslar tamamlanan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA