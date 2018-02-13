Kapkaç Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama
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Kapkaç Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama

Gaziantep’te yağma ve kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaç Şüphelilerine Operasyon: 1 Tutuklama

Gaziantep'te yağma ve kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şehitkamil bölgesinde meydana gelen faili meçhul yağma ve kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahsın yapılan inceleme ve tahkikatlarında, çeşitli tarihlerde Şehitkamil bölgesinde 3 farklı kapkaç suretiyle hırsızlık olayını, Şahinbey bölgesinde ise silahlı yağma olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

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