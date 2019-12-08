Kapkaç baronu yakalandı
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Kapkaç baronu yakalandı

İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan kapkaç baronu Fırat Delibaş, polis ekiplerince yakalandı.

08.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:45
Kapkaç baronu yakalandı

'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan açılan davada hakkında yakalama kararı bulunan kapkaç baronu Delibaş, ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında adını 'kapkaç baronu' olarak duyuran organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş, 2017 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanmış ve söz konusu davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesinleşen hapis cezası nedeniyle firari olarak aranan Delibaş, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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