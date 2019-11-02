Kapkaç anı kamerada
Kapkaç anı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.
Kapkaç anı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
VİDEO: Kapkaç anı kamerada