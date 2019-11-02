Kapkaç anı kamerada

Kapkaç anı kamerada

Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar yakalandı.

02.11.2019 18:02
Kapkaç anı kamerada

Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar yakalandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı.


Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.


Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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