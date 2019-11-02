Kapkaç anı kamerada
Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar yakalandı.
Gaziantep'te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı.
Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - GAZİANTEP