Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da kadının cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Pusetteki bebeğiyle merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürüyen S.K'nin arka cebindeki cep telefonu, kimliği belirsiz kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.



Kendisini engellemeye çalışan kadını yola doğru itekleyen şüpheli, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Kayıtlardan eşkali belirlenen Selçuk Ç. (21), Yüreğir ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Kamera kayıtlarında zanlının takip ettiği kadının cep telefonunu aldıktan sonra kaçma anı yer alıyor.