Kapkaç anı güvenlik kamerasında

06.08.2019 09:22

Adana'da, bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki kişiden biri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.G. (33) ve kocası, bebek arabasındaki çocuğuyla merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde ilerlediği sırada arkalarından motosikletli iki kişi yaklaştı. Sürücünün arkasındaki kişi, H.G'nin çantasını omzundan çekerek aldı.

Motosikletli iki kişinin, çantayı aldıktan sonra hızla uzaklaşmaları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.G'nin polise başvurması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından çantayı çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Adresi tespit edilen Veysel K. (24), polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.

Başka bir kapkaç olayının da zanlısı olduğu öğrenilen Veysel K, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, motosiklet sürücüsünü yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA